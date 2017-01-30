رجحت مصادر عراقية مطلعة، أن يعرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على جلسة البرلمان العراقي المقررة غدا الإثنين مرشحيه لأربع حقائب وزارية من خمس وزارات شاغرة في الحكومة وتأجيل حسم الترشيح لحقبة المالية.

وقالت المصادر - اليوم الأحد ، عقب انتهاء اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي (أكبر الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي برئاسة عمار الحكيم) - إنه تم ترشيح أربعة أسماء هي: قاسم الأعرجي لوزارة الداخلية، وعرفان الحيالي ل‍وزارة الدفاع، وإنعام العبيدي ل‍لتجارة ونجم الدين محسن للصناعة.

وأشارت إلى أن حقيبة الدفاع شهدت عملية الترشيح لها جدلًا كبيرًا وكانت مع حقيبة الداخلية سببًا في تأجيل طرح المرشحين على مجلس النواب العراقي بسبب التنافس عليها من كتلتي (القوي العراقية وائتلاف الوطنية)، إضافة إلى رغبة العبادي في تقديم مرشحين تكنوقراط يحظون بتوافق سياسي يضمن نيل الثقة في البرلمان.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي قبل استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان، وسحب البرلمان الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم /الخميس 25 أغسطس/ بموافقة 142 ورفض 102 وامتناع 18 آخرين عن التصويت، كما سحب الثقة يوم /الأربعاء 21 سبتمبر/ من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت.

وكان مجلس النواب العراقي وافق/الاثنين 16 أغسطس/ على خمسة وزراء جدد بالحكومة هم: عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي وحسن الجنابي للموارد المائية وجبار اللعيبي للنفط وكاظم فنجان للنقل وآن نافع للاعمار والإسكان، ورفض مرشح ‍‍وزارة التجارة يوسف الأسدي.