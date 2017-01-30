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اليوم.. نظر معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه
شاكوش - محكمة

اليوم.. نظر معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه

الإثنين، 30 يناير 2017 09:22 ص
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تنظر محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم الإثنين، المعارضة المقدمة من محمد زكي مصطفي بدر، شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.

كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، قضت غيابيًا بالسجن 3 سنوات على المتهم، في البلاغ رقم 13337 جنح الدقي لسنة 2015 ضد محمد ذكي مصطفي بدر شقيق وزير التنمية المحلية أحمد ذكي، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه، من حسابه بالبنك الأهلي، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.

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