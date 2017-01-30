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اليوم .. الحكم على أدمن صفحة «حركة قيادة الميدان»
شاكوش - محكمة

اليوم .. الحكم على أدمن صفحة «حركة قيادة الميدان»

الإثنين، 30 يناير 2017 09:13 ص
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تصدر محكمة جنح الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، اليوم الاثنين، الحكم على المتهم بإنشاء صفحة تحت مسمى «حركة قيادة الميدان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدعو لقلب نظام الدولة.

يصدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر سعيد موسى.

ونسبت النيابة العامة للمتهم هشام سمير عبد الفتاح السنهوري في القضية رقم 17497 لسنة 2016 جنح الدقي إنه في يوم 26 نوفمبر الماضي روج عن طريق إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت مسمى «حركة قيادة الميدان» لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.

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