أعلن محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال، أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 21.42 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي أضر بالقوائم المالية للدولة.

وقال لوكال إن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت بمقدار 30 مليار دولار في 2016 لتصل إلى 114.1 مليار دولار مقارنة مع 144.1 مليار في نهاية 2015.

وتمثل إيرادات النفط والغاز 94 في المئة من حصيلة الصادرات الإجمالية و60 في المئة من ميزانية الدولة.

وصرح لوكال أمام البرلمان أمس الأحد بأن اقتصاد البلاد تضرر كثيرا جراء انهيار أسعار النفط.

وتوقع الجزائر أن تنخفض إيرادات النفط الغاز إلى 27.5 مليار دولار في نهاية 2016 من 35.7 مليار دولار في 2015 و60 مليار دولار في 2014.

وأقرت الحكومة،خفض ميزانيتها لعام 2017 بنسبة 14 في المئة بعد أن قلصتها تسعة في المئة في 2016 سعيا للتكيف مع هبوط إيرادات قطاع الطاقة.