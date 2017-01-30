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المعارضة السورية تستعد لترك "وادي بردى" والتوجه لإدلب
فصائل المعارضة السورية

المعارضة السورية تستعد لترك "وادي بردى" والتوجه لإدلب

الإثنين، 30 يناير 2017 09:18 ص
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بدأ مقاتلو المعارضة السورية المسلحة الاستعداد لمغادرة مناطقهم في وادي بردى برفقة أقاربهم، متجهين إلى إدلب شمال سوريا، كجزء من اتفاق بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام.

وأظهرت لقطات فيديو حصلت عليها وكالة رويترز حوالي 20 حافلة في دير قانون جاهزة لنقل المقاتلين وأقاربهم.

وكان جيش النظام قد أعلن سيطرته على كامل منطقة وادي بردى قرب دمشق، والتي تعد خزان المياه المغذي للعاصمة، بعد معارك دامت أكثر من شهر مع فصائل المعارضة المقاتلة.

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