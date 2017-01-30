توجت ملكة جمال فرنسا إيريس ميتناير، 24 عاما والتي قالت إنها تأمل أن تفتح المزيد من الدول أبوابها أمام اللاجئين، اليوم الإثنين في الفلبين، بلقب مسابقة ملكة جمال الكون في نسختها الـ 65.

وحصلت ملكة جمال هايتي راكيل بيليسير 25 عاما على لقب الوصيفة الأولى فيما حصلت ملكة جمال كولومبيا أندريا توفار 23 عاما، على لقب الوصيفة الثانية.