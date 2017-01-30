قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، إنها بدأت فحص الركاب من 7 دول تأثرت بقرار حظر السفر، الذى فرضه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل مغادرتهم إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الشركة: “إن مسؤولين بثانى أكبر شركة طيران فى اليابان، سيتصلون بوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عندما يصل ركاب من هذه الدول إلى المطار قبل مغادرتهم للتأكد من السماح بدخولهم”.