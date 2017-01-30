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"السادات" يستنكر شراء مجلس النواب 3 سيارات بـ39 مليون جنيه.. فيديو
محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية

"السادات" يستنكر شراء مجلس النواب 3 سيارات بـ39 مليون جنيه.. فيديو

الإثنين، 30 يناير 2017 09:10 ص
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أكد النائب البرلماني، محمد أنور السادات، أنه اطلع على موازنة البرلمان “الحساب الختامي” للعام الماضي، مستنكرا التعاقد على شراء ثلاث سيارات من الموازنة بمبلغ 18 مليون جنيه، وقتما كان الدولار 8 جنيهات.

وأوضح السادات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، «90 دقيقة»، والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرادش، أن سعر السيارة الواحدة الآن بعد تحرير سعر صرف الجنيه يصل إلى 13 مليون جنيه.

وتساءل السادات، عن أنواع السيارات، وهل المجلس يحتاج لها فعلا، مستنكرا شراءها في هذا الوقت العصيب ونداءات التقشف وعدم البزخ.



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