اليوم .. بدء الأوكازيون الشتويالإثنين، 30 يناير 2017 09:21 ص
يبدأ اليوم الاثنين ، فعاليات الأوكازيون الشتوى، الذى يستمر لمدة شهر، ويسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل الراغب فى الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع فى دائرتها المحل التجارى.
وقال اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر تطبيق عدة إجراءات لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية منها أن تعلن المحلات المشاركة أمام الجمهور عن ثمن السلع التى سيتم عرضها خلال الأوكازيون عن سعرين أحدهما السعر خلال الشهر السابق على الأوكازيون والسعر الثانى بعد التخفيضات ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة.
يشار إلى أن عدد المحلات التى اشتركت فى الأوكازيون الشتوى بلغت 300 محل حتى الآن، كما أن المشاركة متاحة لكافة التجار والشركات فى كافة السلع سواء من القطاع الخاص والاستثمارى أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
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