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بالفيديو .. رجاء الجداوي تطلق "زغرودة" على الهواء احتفالًا بالفوز على المغرب
رجاء الجداوي

بالفيديو .. رجاء الجداوي تطلق "زغرودة" على الهواء احتفالًا بالفوز على المغرب

الإثنين، 30 يناير 2017 09:15 ص
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عبرت الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بإطلاق زغرودة علي الهواء، معلقة قائلة: “مبروك لمصر”.

وكان ذلك خلال استضافتها في برنامج “كل يوم” للإعلامي عمرو أديب .



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