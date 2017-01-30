قال محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الاثنين ولمدة 72 ساعة قادمة، طقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار “شاهين” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على التليفزيون المصري، اليوم، إلى انخفاض درجات الحرارة على وسط سيناء لأقل من 5 درجات مئوية، محذرا من الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ومدن القناة.

ونوه إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، نظرا لزيادة نشاط الرياح عليهم.