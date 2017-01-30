لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم وقع بناحية السلامون بمدينة طما بسوهاج بين سيارة ملاكي ومركبة “توك توك” وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طما المركزي.

تلقى اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد أثناء قيادة مينا ماهر فارس 24 عاما سائق السيارة رقم أ د هـ 8569 علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتوك توك قيادة سيد أحمد، 20 عاما سائق حال خروجه فجأة من طريق فرعي، نتج عن الحادث وفاة إيهاب عاطي، 31 عاما عامل ويقيم دائرة مركز صدفا “أسيوط” وإصابة كل من قائدي المركبتين، وثروت محمود، 55 عاما عامل، وجيه فارس عطا الله، 62 عاما عامل، أبانوب ثروت، 22 عاما عامل، مينا شهدي، 26 عاما عامل ويقيمون ببندر طما، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1648 جنح المركز لسنة 2017 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.