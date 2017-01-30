ردا على ترامب..سلسلة مقاهى أمريكية تعلن توظيف 10 آلاف لاجىء حول العالم

أعلنت شبكة سلسلة مقاهى أمريكية، أنها ستوظف 10 آلاف لاجئ فى العالم، فى السنوات الخمس المقبلة ردا على مرسوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المثير للجدل حول الهجرة.

وكتب رئيس مجلس إدارة “سلسلة مقاهى أمريكية” هاورد شولتز فى رسالة الكترونية الاحد: “اتوجه اليكم اليوم بقلق كبير ووعد حازم”، وأضاف: “نعيش فى فترة غير مسبوقة، فى لحظة يبدو فيها (...) الوعد بالحلم الأمريكى موضع تشكيك”.

وقال شولتز القريب من الحزب الديموقراطى، أن “ستارباكس” على اتصال مع الموظفين المعنيين بالمرسوم الرئاسى الذى فرض قيودا صارمة على دخول الاراضى الأمريكية و”عمليات تدقيق مشددة” ضد رعايا سبع دول إسلامية “سوريا وليبيا والسودان وايران والعراق والصومال واليمن”.

وتعهدت المجموعة بتوظيف أشخاص فروا من حروب أو حملات اضطهاد أو تمييز فى الدول الـ 75 التى تتمتع فيها بوجود فى السنوات الخمس المقبلة.

وفى الولايات المتحدة ستبدأ سلسلة المقاهى توظيف اللاجئين الذين عملوا من قبل للجيش الاميركي، مترجمين مثلا، من جهة اخرى، تعهدت الشبكة باعادة النفقات التى دفعها الموظفون المشمولون ببرنامج “داكا” الذى وضعه الرئيس السابق باراك اوباما فى 2012. وسمح هذا البرنامج لاكثر من 750 الف مهاجر سرى وصلوا الى الاراضى الاميركية عندما كانوا قاصرين بالحصول على تصاريح اقامة وعمل.

وقال شولتز “علينا التأكد من ان ممثلينا المنتخبين يسمعوننا افرادا وجماعات”، مؤكدا ان “ستارباكس” تريد خدمة زبائنها فى “اى بلد مسيحى او مسلم”.

وشولتز هو واحد من رؤساء الشركات النادرين الذى يتدخلون فى المناقشات السياسية مثل قضية العلاقات العرقية قبل سنتين. وقد اكد تأييده للمكسيك الهدف الآخر لترامب. وقال شولتز “علينا بناء جسور لا جدران مع المكسيك” التى يريد الرئيس الأمريكى بناء جدار على الحدود معها لمنع الهجرة السرية.