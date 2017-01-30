اتفاق بين واشنطن وسيول على "تعزيز" القدرات الدفاعية في مواجهة بيونج يانجالإثنين، 30 يناير 2017 08:55 ص
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اجرى الاحد، اتصالا هاتفيا بالرئيس الموقت لكوريا الجنوبية هوانج كيو آهن اتفقا خلاله على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الثنائية للتصدي للتهديدات الكورية الشمالية.
وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان: “إن الزعيمين اتفقا على اخذ اجراءات من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة ضد التهديد الكوري الشمالي”.
واضاف ان الرئيس ترامب كرر التأكيد على التزامنا الصارم الدفاع عن جمهورية كوريا بما في ذلك عبر توفير ردع موسع عن طريق استخدام حزمة كاملة من القدرات العسكرية.
كما تطرق الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية الى الزيارة التي يقوم بها الى كوريا الجنوبية اعتبارا من الاربعاء وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي سيزور كذلك اليابان الجمعة.
وكان ترامب أثار قلق حلفاء واشنطن الاسيويين حين اعلن خلال حملته الانتخابية انه ينوي سحب الجنود الاميركيين من جنوب شبه الجزيرة الكورية واليابان في حال لم يبادر البلدان الى زيادة مساهمتهما المالية.
واثارت هذه التصريحات مخاوف حيال الالتزام العسكري للولايات المتحدة في منطقة تمارس فيها الصين نفوذا ولا تتوانى كوريا الشمالية عن مضاعفة الاستفزازات.
وكان هوانج كيو-اهن حذر الاسبوع الماضي من ان بيونج يانج تعمل على تسريع قدراتها النووية والصاروخية بشكل “غير مسبوق”، داعيا إلى الاسراع بنشر الدرع الاميركي المضاد للصواريخ رغم اعتراضات بكين.
واتفقت واشنطن وسيول العام الماضي على نشر المنظومة الاميركية المتطورة المضادة للصواريخ “ثاد” في كوريا الجنوبية بعد قيام بيونغ يانغ بعدة تجارب نووية وصاروخية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أعلن في خطابه بمناسبة العام الجديد ان بلاده “في المراحل الأخيرة” قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات، مؤكدا ان بيونج يانج اكتسبت في 2016 “صفة القوة النووية” وباتت بذلك “قوة عسكرية لا يستطيع اقوى الاعداء المساس بها”.
وأجرت كوريا الشمالية خلال العام 2016 تجربتين نوويتين وعشرين تجربة صاروخية.
-
قيادي بـ"حماس" يكشف عن اتصالات بين حركته وإيران لتقوية العلاقات الثنائية
قال عضو مكتب الشؤون السياسية لحركة “حماس” سامي أبو زهري الأحد، إن اتصالات جرت، مؤخرا، بين حركته وإيران لتقوية العلاقات بين الجانبين. وأضاف أبو زهري، خلال مؤتمر ...Mon, 30 Jan 2017 05:56:24 GMT
-
الكويت تنفي اتهامات باجتزاء أرض عراقية
نفي نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله الأحد، اتهامات وجهت لبلاده أنها اجتزأت أرضا عراقية من “خور عبدالله” الحدودي بين البلدين. جاء ذلك خلال تصريح صحفي، ...Mon, 30 Jan 2017 05:39:27 GMT
-
اليوم.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا
يشارك اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في دورتها العادية الـ28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات ...Mon, 30 Jan 2017 00:58:51 GMT
-
حملة أمنية في شمال سيناء تضبط 36 محكوماً عليهم
أسفرت حملة أمنية نفذتها مديرية أمن شمال سيناء، الأحد، عن ضبط 36 مطلوباً ومحكوماً عليهم في قضايا متنوعة، في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة ...Mon, 30 Jan 2017 00:29:56 GMT
-
السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الكونغو برازافيلMon, 30 Jan 2017 00:02:07 GMT
-
إدارة ترامب: حظر الدخول يحقق "نجاحا هائلا"
قال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن جميع الأوامر التي وقعها ترامب وتحظر دخول لاجئين ومواطني 7 دول، ما تزال سارية ويتم تنفيذها، وقد حقق تنفيذ ...Mon, 30 Jan 2017 05:56:24 GMT
-
"هيومن رايتس": 17 طفلاً تعتقلهم البيشمركة تعرضوا للتعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الأحد، إن 17 طفلا تعتقلهم قوات البيشمركة التابعين للإقليم الكردي شمالي العراق، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم “داعش” ...Mon, 30 Jan 2017 05:56:24 GMT
-
هيرفي رينارد: خسرنا أمام مصر وخرجنا من البطولة مرفوعي الرأس - محيط
أبدى هرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي على حزنه الشديد بعدما خسر أمام منتخب مصر بهدف، في دور الربع نهائي بكأس أمم أفريقيا بالجابون. وقال…Sun, 29 Jan 2017 23:49:35 GMT
-
بوارج تركية تنتهك المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر إيميا اليونانية
شهد بحر إيجه مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة ، في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين. وذكرت وزارة الدفاع ...Sun, 29 Jan 2017 23:49:35 GMT