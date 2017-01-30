مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية في بحر إيجهالإثنين، 30 يناير 2017 08:49 ص
شهد بحر إيجه، اليوم الأحد، مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة، في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية: “إن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية يرافقها زورقان للقوات الخاصة دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر ايميا اليونانية التي تطالب بها أنقرة”.
وأضافت الوزارة أن سفنا لخفر السواحل اليونانية يرافقها زورق استطلاع للبحرية “راقبت في شكل دائم تحركات السفن التركية” وحذرتها من “الانتهاك” الذي ارتكبته للمياه الإقليمية، لافتة إلى أن البوارج التركية غادرت المنطقة بعد 7 دقائق.
وفي الجانب التركي، نقلت وسائل الإعلام، أولا، أن اليونان أعاقت تقدم بارجة تركية على متنها قائد الأركان الجنرال خلوصي آكار نحو جزر ايميا.
وتحدثت وكالة “دوغان” الخاصة للأنباء عن “توتر” استمر نصف ساعة قبل أن تعود البارجة التركية إلى بودروم في جنوب غرب تركيا.
ولكن، بعيد ذلك، نقلت وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية عن القوات المسلحة التركية أن سفينة صغيرة لخفر السواحل اليونانية وصلت وراقبت ما يحصل من بعيد.
وذكرت الوكالتان أن الجنرال آكار “كان يعاين” البوارج التركية في بحر إيجه.
ويأتي هذا الحادث بعدما رفضت المحكمة اليونانية العليا أن تسلم تركيا 8 عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز، ما أثار استياء أنقرة التي توعدت بإلغاء اتفاق وقعته مع اليونان والاتحاد الأوروبي حول إعادة استقبال المهاجرين.
وسبق أن أثارت جزر ايميا، التي تبعد 7 كيلومترات فقط عن السواحل التركية، توترا بالغا بين أنقرة وأثينا. وكادت الأمور أن تتطور إلى مواجهة عسكرية بينهما، العام 1996، لولا ضغط دبلوماسي مارسته الولايات المتحدة.
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