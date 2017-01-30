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الإثنين 30 يناير 2017 08:50 صباحاً
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الشرطة الكندية: اعتقال شخصين فى واقعة الهجوم المسلح على مسجد بـ"كيبيك"
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية: اعتقال شخصين فى واقعة الهجوم المسلح على مسجد بـ"كيبيك"

الإثنين، 30 يناير 2017 08:43 ص
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قال متحدث باسم الشرطة: “إن شخصين اعتقلا بعد إطلاق النار على مسجد فى مدينة كيبيك الكندية، فجر الاثنين، وأكد سقوط قتلى ومصابين لكنه أمتنع عن إعطاء أرقام”.

ورأى شاهد من “رويترز” رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يدخلون المسجد، ورفض المتحدث باسم الشرطة اتيان دويون الكشف عما إذا كان هناك أى مسلح داخل المسجد .

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