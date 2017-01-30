42 دولة مع عودة المغرب للاتحاد الأفريقيالإثنين، 30 يناير 2017 09:08 ص
حصل المغرب على “التأييد غير المشروط” من 42 من دول الاتحاد الأفريقي الـ54، للعودة إلى الاتحاد في القمة التي ستفتتح اليوم الاثنين، حسب دبلوماسي مغربي بارز.
وقال الدبلوماسي لـ”فرانس برس” من أديس أبابا، الأحد: “حصلنا على تأييد غانا. وهذا يرفع عدد الدول التي تؤيد المغرب بشكل غير مشروط إلى 42”.
ويتوقع أن تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مساعي المغرب للانضمام إليه مجددا، في القمة التي ستستمر يومين في أديس أبابا على أن تنتخب رئيسا جديدا للاتحاد.
وكان المغرب خرج من الاتحاد قبل 33 عاما احتجاجا على قراره قبول “الصحراء” عضوا فيه، إلا أنه يرغب في العودة، وزار الملك محمد السادس العديد من دول القارة للحصول على تأييد عودة بلاده.
وتشكل عودة المغرب دعما ماليا للاتحاد الذي يعتمد على التبرعات الخارجية لتمويل نحو 70 في المائة من ميزانيته، بحسب معهد الدراسات الأمنية.
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