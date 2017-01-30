المغرب: مزيدا من الدول الافريقية تؤيد عودتنا إلى الاتحادالإثنين، 30 يناير 2017 07:29 ص
أعلن المغرب انه حصل على “التاييد غير المشروط” ل42 من دول الاتحاد الافريقي ال54 للعودة الى الاتحاد في القمة التي ستفتتح الاثنين، بحسب دبلوماسي مغربي بارز.
ويتوقع ان تدرس الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي مساعي المغرب للانضمام مجددا الى الاتحاد في القمة التي ستستمر يومين في اديس ابابا على ان تنتخب رئيسا جديدا للاتحاد.
وكان المغرب خرج من الاتحاد قبل 33 عاما احتجاجا على قراره قبول الصحراء الغربية عضوا فيه، الا انه يرغب في العودة الي الاتحاد، وزار الملك محمد السادس العديد من دول القارة للحصول على تاييد عودة بلاده.
وصرح دبلوماسي بارز لوكالة فرانس برس من اديس ابابا الاحد “حصلنا على تاييد غانا. وهذا يرفع الى 42 عدد الدول التي تؤيد المغرب بشكل غير مشروط”.
وتشكل عودة المغرب دعما ماليا للاتحاد الذي يعتمد على التبرعات الخارجية لتمويل نحو سبعين بالمئة من ميزانيته، بحسب معهد الدراسات الامنية.
الا ان دولا نافذة في الاتحاد بينها الجزائر وجنوب افريقيا تبذل جهودا كثيفة لابقاء المغرب خارجه، علما بان البلدين يدعمان حركة بوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير للصحراء الغربية.
ويصر المغرب على ان المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمتها الرباط في 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
ودعت قرارات اممية عدة الى اجراء استفتاء بشان تقرير المصير في المنطقة المتنازع عليها.
والاحد، اجرى الملك المغربي محمد السادس الموجود في اديس ابابا لقاءات ثنائية مع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو ورئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ نغيما ورئيس رواندا بول كاغامي، وفق ما نقلت وكالة الانباء المغربية.
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