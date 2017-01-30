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الإثنين 30 يناير 2017 06:38 صباحاً
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تعرف على أسعار العملات اليوم بالبنك الاهلي المصري
عملات
عملات

تعرف على أسعار العملات اليوم بالبنك الاهلي المصري

الإثنين، 30 يناير 2017 06:35 ص
كتب ربيع شعبان
العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
دولار امريكى USD
يورو EUR
إسترليني GBP
دولار كندي CAD
كرونا دنماركي DKK
كرونا نرويجي NOK
كرونا سويدى SEK
فرنك سويسرى CHF
ين 100 JPY
دولار إسترالي AUD
دينار كويتي KWD
ريال سعودي SAR
درهم إماراتي AED
دينار بحريني BAD
ريال عماني OMR
ريال قطري QTR
دينار إردني JOD
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