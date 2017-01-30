تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصرالإثنين، 30 يناير 2017 06:21 ص
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|714
|عيار 22
|655
|عيار 21
|625
|عيار 18
|536
|عيار 14
|417
|عيار 12
|357
|الاونصة
|22,214
|الجنيه الذهب
|5,000
|الكيلو
|714,286
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
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