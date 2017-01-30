حملة أمنية في شمال سيناء تضبط 36 محكوماً عليهم

أسفرت حملة أمنية نفذتها مديرية أمن شمال سيناء، الأحد، عن ضبط 36 مطلوباً ومحكوماً عليهم في قضايا متنوعة، في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة ...