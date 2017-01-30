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اليوم.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا
السيسي

اليوم.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا

الإثنين، 30 يناير 2017 02:44 ص

يشارك اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في دورتها العادية الـ28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات وبحضور نحو 32 من قادة القارة السمراء.

وكان السيسي قد وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الأحد، للمشاركة فى القمة العادية رقم 28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

ويشارك في القمة الأفريقية نحو 33 رئيسًا وزعيم دولة، فضلا عن مشاركة عدد كبير من نواب الرؤساء ونواب رؤساء الحكومات لعدد كبير من الدول الأفريقية.

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