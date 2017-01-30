أسفرت حملة أمنية نفذتها مديرية أمن شمال سيناء، الأحد، عن ضبط 36 مطلوباً ومحكوماً عليهم في قضايا متنوعة، في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة شمال سيناء بهدف ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام.

وأعلن مصدر أمني أن الحملة الأمنية، تمكنت من ضبط 16 محكوماً عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و9 محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و7 محكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات، و4 محكوم عليهم بالمخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين، واحالتهم إلى الجهات المعنية.