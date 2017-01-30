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الحضري ورقم قياسي جديد بأمم أفريقيا
عصام الحضري‎

الحضري ورقم قياسي جديد بأمم أفريقيا

الإثنين، 30 يناير 2017 01:56 ص
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استطاع الحارس المصري عصام الحضري تحقيق رقماً قياسياً جديداً له بعدما حطم رقم الكاميرونى أليوم بوكار بالحفاظ على نظافة شباكه لست مباريات متتالية فى أمم أفريقيا.

ونجح الحضرى فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات متتالية مع منتخب الفراعنة بواقع: مبارتين فى نسخة 2010 و4 فى نسخة 2017.

وكان آخر هدف استقبلته شباك الحضرى فى الدور الربع النهائى من بطولة أمم أفريقيا 2010 فى مباراة مصر أمام الكاميرون عن  طريق اللاعب جيرمى.

كما عزز الحضرى رقمة بعدم الهزيمة ب22 مباراة متتالية فى أمم أفريقيا.

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