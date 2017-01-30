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شاهد تهنئة أبو تريكة لمنتخب مصر
ابو تريكة وعماد النحاس

شاهد تهنئة أبو تريكة لمنتخب مصر

الإثنين، 30 يناير 2017 01:50 ص
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هنأ نجم الكرة المصرية الأسبق والنادي الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة منتخب مصر بعد فوزه، على منتخب المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون بهدف لمحمود عبد المنعم كهربا.
وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: «مبروك لمنتخب مصر المقاتل».

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