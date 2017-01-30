الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...