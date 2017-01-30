شاهد تهنئة أبو تريكة لمنتخب مصرالإثنين، 30 يناير 2017 01:50 ص
هنأ نجم الكرة المصرية الأسبق والنادي الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة منتخب مصر بعد فوزه، على منتخب المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجابون بهدف لمحمود عبد المنعم كهربا.
وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: «مبروك لمنتخب مصر المقاتل».
مبروك يا مصر .لنا أن نفخر بهذا المنتخب المقاتل .وهارد لك لمنتخب المغرب الشقيق— AbouTrika Official (@trikaofficial) 29 January 2017
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