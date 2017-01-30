استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، بمقر إقامته بأديس أبابا رئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو نجيسو.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة مع الكونغو برازافيل، موضحاً حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ، واستعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الفني والتنموي للكونجو برازافيل، في إطار علاقات الأخوة التي تجمع بين البلدين ، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.

وأضاف المتحدث أن الرئيس ساسو نجيسو أعرب ، من جانبه ، عن تقديره لمصر قيادة وشعباً، مشيداً باستعادة مصر لدورها القيادي على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية ، وأكد تطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، وثمن الجهود التي تقوم بها مصر لدعم عملية التنمية في الكونجو برازافيل في عدد من المجالات.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية في ضوء اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا ، والذي عقد منذ أيام في برازافيل ، وشاركت فيه دول جوار ليبيا ، حيث أشاد الرئيس ساسو نجيسو بالدور الذي تقوم به مصر لدعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وحرصها على الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس موقف مصر الثابت برفض التدخل في الشئون الداخلية لليبيا ، واحترام إرادة الشعب الليبي وسيادة الدولة الليبية على أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، وضرورة استناد أي حل سياسي إلى اتفاق الصخيرات بهدف التوصل إلى التوافق اللازم بين الأشقاء الليبيين ، فضلاً عن أهمية إعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية مصالح ضيقة والحفاظ على وحدة التراب الوطني الليبي وضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية من أجل سرعة التوصل لحل للأزمة الليبية.

وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وخاصة في منطقة وسط أفريقيا ، حيث توافقت رؤية الجانبين حول ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك بما يدعم جهود إرساء السلام واستعادة الإستقرار في هذه المنطقة.