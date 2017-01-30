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موناكو يستعيد صدارة الدوري الفرنسي بتعادل قاتل مع سان جيرمان
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موناكو يستعيد صدارة الدوري الفرنسي بتعادل قاتل مع سان جيرمان

الإثنين، 30 يناير 2017 01:42 ص
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سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل في الوقت القاتل أمام ضيفه موناكو لتنتهي قمة الأثرياء بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الأحد، على ملعب “حديقة الأمراء” في إطار الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل كافاني هدف فريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة (81) من ضربة جزاء، وهو الهدف 23 للمهاجم الاوروجوياني ليبتعد في صدارة هدافي الليج 1، وأدرك البرتغالي برناردو سيلفا التعادل لموناكو في الدقيقة (90+2) من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وفقد باريس سان جيرمان نقطتين ثمينيتن ليرفع رصيده الى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن موناكو صاحب المركز الثاني ب48 نقطة، وبفارق نقطة عن نيس المتصدر (49 نقطة).

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