كشف طاهر أبو زيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، وصاحب آخر هدف قاد به الفراعنة للفوز على المغرب وتحديداً فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الإفريقية 1986 التى أقيمت بمصر، أنه كان يثق فى فوز الفراعنة فى اللقاء الذى جمع المنتخبين بدور الـ8 لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

فاز منتخب مصر على المغرب بدور الـ 8 بهدف أحرزه محمود كهربا ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى لمواجهة بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل، متابعا فى تصريحات لقناة ONSPORT المنتخب لم يظهر بشكل جيد معظم فترات اليوم أمام المغرب ولكن الأهم فى هذه المباريات هو التهديف وحصد نقاط المباراة والتأهل للدور التالى.

أضاف مارادونا النيل ، محمد الننى من العناصر المميزة فى المنتخب وغيابه آثر بشكل كبير على وسط الملعب، يكفى أنه لاعب فى أرسنال الإنجليزى، متمنياً ان يشفى اللاعب ويشارك أمام بوركينا فاسو.

وأشار طاهر أبو زيد أن منتخب بوركينا فاسو من الفرق الجيدة فى البطولة وستكون مباراة الفريقين صعبة ولكن التوفيق سيكون للفراعنة.