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بوارج تركية تنتهك المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر إيميا اليونانية
بوارج تركية

بوارج تركية تنتهك المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر إيميا اليونانية

الإثنين، 30 يناير 2017 01:34 ص
أ ش أ

شهد بحر إيجه مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة ، في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع اليونانية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) أمس الأحد - أن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية يرافقها زورقان للقوات الخاصة دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر إيميا اليونانية التي تطالب بها أنقرة.

وأضاف البيان أن سفن خفر السواحل اليونانية يرافقها زورق استطلاع للبحرية راقبت في شكل دائم تحركات السفن التركية وحذرتها من الانتهاك الذي ارتكبته للمياه الإقليمية ، لافتا إلى أن البوارج التركية غادرت المنطقة بعد 7 دقائق.

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