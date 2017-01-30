أبدى هرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي على حزنه الشديد بعدما خسر أمام منتخب مصر بهدف، في دور الربع نهائي بكأس أمم أفريقيا بالجابون.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة: “أعتقد أننا قدمنا المستوى المطلوب في المباراة وكذلك في البطولة ككل، الجمهور المغربي سيكون فخور بلاعبيه نظير ما قدمناه”.

وأضاف أن المنتخب المغربي فعل كل شيء إلا التسجيل أمام مصر، خاصة في الشوط الأول، مشيرًا إلى أنه راض عن المستوى الذي قدمه اللاعبون.

وتابع” أشكر اللاعبين لما قدموه في المنافسة، خرجنا برأس مرفوعة، مؤكدًا أن هذه المجموعة أظهرت طيلة المنافسة عل حس احترافي”.

وأختتم المدرب: “اليوم أنهينا المشوار الأفريقي وعلينا أن ننظر إلى المستقبل، ربحنا مجموعة جيدة من اللاعبين وسنواصل العمل استعدادا للاستحقاقات المقبلة”.