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كوبر يتحدث عن الفوز على المغرب وكريم حافظ والنني وإصابة مروان
هيكتور كوبر

كوبر يتحدث عن الفوز على المغرب وكريم حافظ والنني وإصابة مروان

الإثنين، 30 يناير 2017 01:23 ص
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أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن سعادته الشديدة بالفوز على المغرب بهدف نظيف والعبور لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في الجابون.

وأشار كوبر في المؤتمر الصحفي إلى أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام منافس قوي وعنيد معترفاً بوجود عدة أخطاء في الجانب الدفاعي خلال المباراة ولكن خبرة وصبر اللاعبين أدى للفوز الصعب.

ودافع كوبر عن لاعبه كريم حافظ الظهير الأيسر مؤكداً أنه يثق في قدراته بالدفع به في بداية المباراة لظهوره بمستوى طيب في لقاء تونس الودي موضحاً أن حافظ خامة جيدة وهو يتحمل مسؤولية إشراكه.

وأشار إلى أن ضيق الوقت مشكلة تواجه منتخب مصر قبل لقاءه أمام بوركينا فاسو المقرر يوم الأربعاء المقبل ولكن الجهاز الفني سيتعامل مع الأمر بواقعية وسينظر للنصف الممتلئ من الكوب وهو صعود الفراعنة لنصف النهائي.

وقال كوبر - في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - إن محمد النني تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة قبل اللقاء، معربا عن دهشته من أحاديث البعض بأن اللاعب يتهرب من المشاركة مع منتخب مصر.
وأضاف قائلا “التقرير الطبي سيتم إرساله إلى نادي أرسنال من أجل الاطمئنان على لاعبه، وهو ما يؤكد إصابة النني”.
وعن مروان محسن، أشار كوبر إلى أنه تعرض لإصابة قوية في مباراة اليوم، موضحا أن الاختبار الطبي الذي سيخضع له اللاعب سيحدد مدى حجم الإصابة وفترة غيابه، متمنيا أن يتمكن الثنائي “مروان محسن ومحمد النني” من اللحاق بمباراة بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

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