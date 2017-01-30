عبر نجوم منتخب مصر لكرة القدم عن فرحتهم العارمة بالفوز الصعب على حساب المغرب بهدف في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الجابون.

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على نظيره المغربي لأول مرة منذ عام 1986، ليضرب موعدا مع منتخب بوركينا فاسو، في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.

ونشر عصام الحضري، قائد المنتخب وحارس مرماه، تغريدة عبر موقع “تويتر” كتب فيها “معايا ومعانا ربنا، مبروك علينا الفوز ودعواتكم في اللي جاي”، ونشر أيضا الحارس شريف إكرامي صورة للاعبين بعد اللقاء للتعبير عن فرحتهم بعد الفوز عبر حسابه قائلاً “مبروك لمصر، وإن شاء الله أبطال”.

من جانبه، نشر محمود حسن “تريزيجيه”، لاعب وسط الفريق، صورة للاعبين بحضور مروان محسن، الذي غادر لقاء المغرب للإصابة، وقال “الحمدلله يارب، ربنا مبيضيعش تعب حد بيجتهد، ألف سلامة يا مروان، راجل الحمد لله”.

ونشر محمد أبوتريكة، نجم الكرة المصرية السابق، تغريدة كتب فيها “مبروك يا مصر، لنا أن نفخر بهذا المنتخب المقاتل، وهارد لك لمنتخب المغرب الشقيق”.

وكتب أحمد حسن، قائد الفراعنة السابق، “ألف مبروك التأهل للمربع الذهبي يا رب تكمل على خير، ولسه محتاجين الفرحة”.

وداعب زكريا ناصف، نجم الأهلي سابقا، الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة، بتغريدة نشر فيها صورة الأخير وهو يرتدي زي شيوخ الأزهر، قائلاً “مبروك يا شيخ كوبر فرحتنا، وكمل للآخر طالما ماشية كده يبقي نطمن على كأس العالم”.

وهنأ نادي روما الإيطالي عبر “تويتر”، لاعبه محمد صلاح بالتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا، كما حرص نادي ستوك سيتي الإنجليزي على تهنئة لاعبه رمضان صبحي، بينما داعب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي، محمود كهربا، صاحب هدف الفوز، بتغريدة كتب فيها “فولته عالي”.



