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إطلاق اسم الشهيد محمد طلعت علي أحد المدارس بالجيزة
اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة
اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة

إطلاق اسم الشهيد محمد طلعت علي أحد المدارس بالجيزة

الإثنين، 30 يناير 2017 12:52 ص
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وافق محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، علي إطلاق اسم الشهيد محمد طلعت عبد الوارث علي أحد مدارس الحوامدية تخليدا لذكراه بعد أن قدم واجب العزاء لأسرته.

وقدم المحافظ، الأحد، تعازيه في العزاء الذي أقيم بمسجد عمر بن الخطاب بالحوامدية.

يذكر أن الشهيد محمد طلعت انضم لقائمة شهداء الواجب أثناء تصديه للجماعات التكفيرية في سيناء أمس الأول السبت.

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