وافق محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، علي إطلاق اسم الشهيد محمد طلعت عبد الوارث علي أحد مدارس الحوامدية تخليدا لذكراه بعد أن قدم واجب العزاء لأسرته.

وقدم المحافظ، الأحد، تعازيه في العزاء الذي أقيم بمسجد عمر بن الخطاب بالحوامدية.

يذكر أن الشهيد محمد طلعت انضم لقائمة شهداء الواجب أثناء تصديه للجماعات التكفيرية في سيناء أمس الأول السبت.