التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فى مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيسي كينيا “أوهورو كينياتا”، والكونغو برازافيل “دينيس ساسو”، على هامش مشاركته في القمة الأفريقية بأثيوبيا.

وبحث الرئيس خلال اللقاءين، تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى قضايا القارة الأفريقية.

وكان السيسي قد وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الأحد، للمشاركة فى القمة العادية رقم 28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

ويشارك في القمة الأفريقية نحو 33 رئيسًا وزعيم دولة، فضلا عن مشاركة عدد كبير من نواب الرؤساء ونواب رؤساء الحكومات لعدد كبير من الدول الأفريقية.