قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، الأحد، تطبيق إضراب كامل لجميع صيدليات مصر يوم 12 فبراير المقبل.

وقال أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة أمهلت لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير المقبل، وفي حال فشلها سيتم تطبيق الإضراب حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع، بحسب وكالة “أونا”.

وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة قرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 فبراير المقبل أمام مبنى وزارة الصحة.

كان نقيب الصيادلة محيي عبيد، دعا لعقد اجتماع عاجل مع مجلس النقابة العامة ومجالس النقابة الفرعية، لبحث قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية، وتجاهل تطبيق القرار 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي.

وأوضح فاروق أن مجلس النقابة قرر الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10 فبراير، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.

وقررت النقابة الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص، والمطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح.​