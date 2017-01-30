حركة “التحرير الوطني الفلسطيني- فتح” في لبنان محاولة اغتيال المستشار لدى سفارة دولة فلسطين في لبنان إسماعيل الشروف (أبو أيهاب) في صيدا اليوم الأحد ، داعية إلى ملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة.

ووصفت فتح - في بيان الأحد - محاولة الاغتيال بـ”الإرهابية والجبانة”، معتبرة أن هذه العملية الفاشلة ، ومن يقف وراءها ، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق بعد النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية وزرع بذور الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.

ودعت فتح القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الوجود الفلسطيني في لبنان.

وأعلنت فتح أنها على ثقة كاملة بالأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية ، داعية السلطات اللبنانية وأجهزتها الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية والكشف الفوري عن الفاعلين وإلقاء القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة.