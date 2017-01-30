 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 12:32 صباحاً
روابط سريعة
حركة فتح في لبنان تدين محاولة اغتيال دبلوماسي فلسطيني ببيروت
شعار حركة فتح

حركة فتح في لبنان تدين محاولة اغتيال دبلوماسي فلسطيني ببيروت

الإثنين، 30 يناير 2017 12:29 ص
أ ش أ

حركة “التحرير الوطني الفلسطيني- فتح” في لبنان محاولة اغتيال المستشار لدى سفارة دولة فلسطين في لبنان إسماعيل الشروف (أبو أيهاب) في صيدا اليوم الأحد ، داعية إلى ملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة.

ووصفت فتح - في بيان الأحد - محاولة الاغتيال بـ”الإرهابية والجبانة”، معتبرة أن هذه العملية الفاشلة ، ومن يقف وراءها ، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق بعد النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية وزرع بذور الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.

ودعت فتح القوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الوجود الفلسطيني في لبنان.

وأعلنت فتح أنها على ثقة كاملة بالأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية ، داعية السلطات اللبنانية وأجهزتها الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية والكشف الفوري عن الفاعلين وإلقاء القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3