حدث في مثل هذا اليوم 30 يناير.. اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين

1649 - تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنجلترا.

1661 - إعدام حامي اللوردات بإنجلترا أوليفر كرومويل رسميًا بعد وفاته بسنتين.

1648 - التوقيع على “اتفاقية مونستر” لإنهاء “حرب الثمانين سنة” بين هولندا وإسبانيا.

1835 - الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب، وهي أول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي.

1847 - تغير اسم قرية “يربا بوينا” في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.

1893 - الخديوي عباس حلمي الثاني يعفو عن أعضاء الثورة العرابية المنفيين إلى سرنديب.

1933 - أدولف هتلر يصبح مستشارًا للرايخ الألماني الثالث.

1948 - اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.

1956 - حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.

1976 - محكمة إسرائيلية تقر بحق اليهود في الصلاة بساحات المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون من النهار، وذلك بعد أن برأت 40 يهوديًا اتهموا بالدخول عنوة داخل المسجد مرددين الأناشيد اليهودية مما تسبب في وقوع اشتباكات بينهم وبين المسلمين عند ساحات المسجد.

1984 - اكتشاف ثلاثة قنابل يدوية من النوع الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي أمام باب الأسود، وكانت القنابل مخبأة في إحدى ثمار القرع.

2003 - بلجيكا توافق على قانون يتيح زواج مثليي الجنس.

2013 - كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول نارو-1، حاملًا قمرًا اصطناعيًا لأغراض بحثية.