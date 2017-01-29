الكثير من الشباب يرغب في الحصول على وظيفة مناسبة، وتظل هناك العديد من السبل التي يمكن إتباعها لزيادة الفرص في الحصول على وظيفة جديدة.

بتحديث سيرتك الذاتية ابدأ رحلة البحث عن وظائف شاغرة جديدة ، وأيضًا ملفك التعريفي على موقع LinkedIn. وفي الخطوة التالية، حاول التفكير في كتابة وصف مختصر لمهاراتك مع تسليط الضوء على الجوانب التي تميزك بين غيرك من المتقدمين مع مراعاة تكييف هذه النبذة التعريفية بحيث تواءم متطلبات كل جهة من جهات العمل التي تتصل بها، وفيما يلي أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها في رحلة البحث عن فرصة عمل جديدة

استفد من شبكة معارفك

يحتفظ كل شخص بعلاقات مع الآخرين، ولهذا فمن غير المستبعد أن تجد عند البحث بين شبكة معارفك الحالية من لديه القدرة على أن يوفر لك فرص عمل مناسبة، وتكمن المشكلة الوحيدة في أن الأشخاص الذين يمكنهم تقديم المساعدة لم يفكروا فيك كمرشح محتمل لهذه الوظائف، لذا قم بإعداد قائمة تضم جميع من تعرفهم وحدد لنفسك هدف بالتواصل مع ثلاثة أشخاص لم تسنح لك الظروف بالتحدث معهم منذ عام أو أكثر لتعزيز علاقاتك معهم.

تواصل مع الخريجين في منطقتك

تروق للكثيرين منا فكرة التواصل مع الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة والذين قد يتقاسمون معنا نفس القيم أو الهوايات؛ أو حتى الاتصال بالزملاء القدامى الذين تعلموا معنا في نفس المدرسة.

حاول الاتصال بالخرجين في منطقتك كي تتمكن من تنمية شبكة معارفك. إضافة ثلاثة خرجين جدد كل أسبوع (من خلال أدلة الخرجين أو LinkedIn) هي طريقة لتحقيق ذلك خصوصاً إذا ما ركزت على هؤلاء الذين يعملون في نفس المجال الذي تعمل به.

احرص على حضور الفعاليات العامة

تلك الفعاليات التي تنظمها الجامعات والمنظمات المهنية كمعارض التوظيف لكي تتمكن من التحدث مع هؤلاء الذين لم يسبق لك مقابلتهم، حتى ولو كان شخصا واحدا وإذا نجحت في الحصول على قائمة بالحضور قبل موعد الفاعلية، اختر شخص واحد على الأقل ترى أنه من المفيد اللقاء به ثم فكر في ترتيب كيفية التواصل معه بشكل شخصي. ودون أن تفرض نفسك بأسلوب يفتقد اللياقة، حاول إيجاد مبرر لمتابعة الأمر – سواء عن طريق اللقاء مجدداً أو ترشيحك لشخص آخر.

استفد من لينكدإن

يعتبر موقع لينكدإن أداة فعالة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المناسبين. ابحث عن الوظائف الخالية المستهدفة بحسب الصناعة التي تعمل بها، مؤهلاتك، اهتماماتك أو الجامعة التي تخرجت بها، وتواصل مع الأشخاص الذين يمكنهم تقديم المساعدة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في قطاع التأمين يمكنك عندها التخطيط للتواصل مع جميع رؤساء الشركات ومسئولي أقسام الموارد البشرية في مجال التأمين ضمن المنطقة التي تتواجد بها. يمكنك أيضاً أن تضع لنفسك أهداف محددة مثل، “التواصل مع جميع المدراء العموميين ومديري الموارد البشرية في شركات التأمين المتواجدة بمدينتك بحلول نهاية أبريل.

مراجعة مواقع التوظيف

تستخدم العديد من الشركات ومسئولي الموارد البشرية مواقع التوظيف المختلفة لإيجاد المرشح المناسب، حدد أهم مواقع التوظيف وضع فيها سيرتك الذاتية. اختر عنوان مختصر وجذاب بحيث يشجع صاحب العمل على فتح ملف سيرتك الذاتية. ولاحظ انه يحرص كثيرون على ملاحظة أخر مرة قمت فيها بتحديث السيرة الذاتية. ولهذا احرص على تحديث سيرتك الذاتية بشكل أسبوعي.

اتصل بشركات التوظيف

يتم شغل وظائف الإدارة العليا بشكل حصري تقريباً عن طريق التوصيات أو شركات التوظيف حيث تتوفر لهذه الوكالات المتخصصة القدرة على معرفة الوظائف التي لا يتم الإعلان عنها كما أن لها خبرة واسعة في إيجاد الوظائف الشاغرة. حاول تحديد عدد من شركات التوظيف، بشرط ألا تزيد عن خمسة، والتي يمكنك أن تثق بها وتكون على استعداد لمتابعة التطورات معها.