قاد اللاعب محمود كهربا منتخب مصر للتأهل للدور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية بعدما سجل هدف الفوز على نظيره المغربي في لقاء دور ربع النهائي بملعب بورت جينتيل.

جاء هدف اللقاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء من ركنية نفذها عبد الله السعيد يتدخل كهربا برأسية تعود له ليعيدها في الشباك بقدميه .

وبهذا الإنتصار يواجه المنتخب المصري نظيره بوركينا فاسو في دور نصف النهائي.

بدأ اللقاء بتحفظ من المنتخبين وان كان المنتخب المغربي قد بدأ في السيطرة على وسط الملعب والتركيز على الهجمات من الناحية اليسرى للمنتخب المصري اعتماداً على قلة خبرة كريم حافظ الذي يشارك في أولى مبارياته بالبطولة.

وسنحت الفرصة الأولى في المباراة لصالح المنتخب المصري من ركلة ركنية في الدقيقة 6 نفذها محمد صلاح واستقبلها علي جبر برأسية حاول توجيهها نحو أحمد حجازي لكن الدفاع أبعدها ووصلت لأحمد المحمدي داخل منطقة الجزاء الذي سدد وارتطمت بالدفاع لتتحول إلى رمية تماس.

وشهدت الدقيقة 10 تدخل عنيف من جانب طارق حامد في وسط الملعب على عزيز بو حدوز لاعب المنتخب المغربي، وحصل لاعب الفراعنة على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، كما تدخل الجهاز الطبي لاسعاف لاعب أسوط الأطلسي.

بدأ أحمد المحمدي المدافع الأيمن لمنتخب مصر مراوغاته المميزة بـ”الكوبري” في الدقيقة 15 بإرسال كرة عرضية رائعة داخل منطقة جزاء المغرب وصلت لتريزيجيه الذي سددها مباشرة لكن ابعدها حارس المغرب.

وأرسل صلاح عرضية متوسطة الارتفاع في الدقيقة 15 داخل منطقة الجزاء، واستحوذ عليها محمود حسن “تريزيجيه” وسددها بقوة ليتصدى لها حارس المغرب وتعود للاعب الفراعنة مجددا لكنه لم يتمكن من تسديدها وحصل عليها المدافع.

ولعب نبيل ضرار عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 23، واستطاع أحمد حجازي أن يحولها لركنية، ثم كان لمروان محسن دور هام في ابعاد خطورة الركنية التي ارسلت من الجانب الايمن بعدما غير اتجاهها في الهواء، ثم سددها غانم سايس بعيدا عن منطقة الخطورة.

وقام دا كوستا بلعب عرضية في الدقيقة 35 من الجانب الأيمن ومرت من أمام المرمى وسط مشاهدة من دفاع الفراعنة وهجوم أسود الأطلسي حتى حاول جبر ابعادها لتصل إلى غانم سايس الذي لعبها رأسية ارتطمت بالعارضة من أعلى وتحولت لضربة مرمى.

وشارك أحمد حسن “كوكا” مهاجم المنتخب المصري في المباراة كبديل لمروان محسن في الدقيقة 43، بعدما أصيب الأخير في الركبة خلال إحدى الكرات المشتركة بوسط الملعب.

وقبل نهاية المباراة تلاعب مبارك بوصوفة بأحمد فتحي ولعب الكرة من بين أقدامه خلال المباراة مثلما فعل أحمد المحمدي في وقت سابق من الشوط.

واحتسب الحكم دقيقتان وقت بدلا من ضائع خلال الشوط الأول لكنها لم تشهد أوجه للخطورة من جانب الفريقين، وإن كان المغرب قد حاول في هجمة مرتدة لكن أحمد المحمدي اجهض جهود أسوط الأطلسي سريعا قبل الوصول لمنطقة الجزاء.

لعب المنتخب المصري ركلة استئناف أحداث المباراة، وتواجد الفراعنة في الجانب الأيمن، فيما يلعب أسود الأطلسي في الجانب الأيسر من ملعب المباراة.

وفي الدقيقة 49 لعب عبدالله السعيد تمريرة مثالية في الجانب الأيمن واستغل محمد صلاح خطأ مدافع المغرب في التعادل مع الكرة واستحوذ عليها وانطلق ثم سدد كرة قوية ابعداها منير محمد بقبضة اليد بصعوبة وتحولت لركنية.

وعلى مدار الدقيقتين 54 و55 سيطر المنتخب المغربي على الكرة واستطاع عصام الحضري أن يتصدى عرضية خطيرة من جانب فيصل فجر، ثم تعاونت معه العارضة في ابعاد تسديدة قوية من جانب مبارك بوصوفة.

ورد تريزيجيه بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 56 وبمجهود فردي تمكن من الوصول لمنطقة الجزاء في غياب هجومي تام من لاعبي المنتخب المصري وسقط أرضا محاولا الحصول على ركلة جزاء ضد بنعطية لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وأجرى المنتخب المصري التبديل الثاني بمشاركة محمود عبد المنعم “كهربا” بدلا من كريم حافظ في الدقيقة 63، ليقوم كوبر بإجراء تعديلات عديدة على مستوى توزيع اللاعبين داخل الملعب.

وعاد كوبر للاعتماد على أحمد فتحي في الجانب الأيسر كما هو الحال في مباراة غانا، مع عودة عبدالله السعيد لمعاونة طارق حامد في وسط الملعب، والاعتماد على كهربا كمهاجم متأخر.

تعديلات كوبر لم تمنع المنتخب المغربي من العودة لاستغلال الجبهة اليمنى، بعدما أرسل فيصل فجر عرضية من الجانب الأيمن استقبلها بوحدوز برأسية أتت بجوار القائم الأيمن لعصام الحضري.

وحصل محمود عبد المنعم “كهربا” على بطاقة صفراء في الدقيقة 74 بعد قيام تريزيجيه بخطأ ضد لاعب المنتخب المغربي في وسط الملعب، ولم يتضح سبب حصول كهربا على الانذار.

ونفذ عبدالله السعيد ركلة ثابتة بذكاء بالغ في الدقيقة 77 حيث علقها من فوق الحائط البشري لمحمد صلاح الذي انفرد بحارس المرمى وسددها لكن محمدي عاد للتألق مجددا وتصدى لها.

جاء هدف اللقاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء من ركنية نفذها عبد الله السعيد يتدخل كهربا برأسية تعود له ليعيدها في الشباك بقدميه .

وأجرى كوبر تغييراً دفاعياً لتأمين الهدف والفوز بنزول سعد سمير في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بدلاً من طارق حامد