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أنباء عن إصابة مروان محسن بالرباط الصليبي
مروان محسن

أنباء عن إصابة مروان محسن بالرباط الصليبي

الأحد، 29 يناير 2017 10:31 م
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ترردت أقاويل كثيرة بإصابة اللاعب مروان محسن مهاجم المنتخب المصري، بالرباط الصليبي عقب إصابته التي جاءت بعد مشاركة قوية مع لاعب المغرب مبارك بوصوفة.

وخرج مروان محسن مهاجم المنتخب الوطنى مصابا خلال مباراة الفراعنة مع المغرب فى دور الـ 8 لبطولة أمم إفريقيا المقامة الآن على استاد بورت جينتل.

مروان تم استبداله عقب اصابته فى ركبته، واجهش فى البكاء عقب خروجه، والتف حوله جميع لاعبى المنتخب البدلاء، وسط أنباء عن اشتباه فى قطع بالرباط الصليبى أو جزع فى الرباط الداخلى للركبة، وشارك بدلا منه أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى.

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