فجر عضو مجلس النواب محمد أنور السادات اليوم الأحد عن مفاجأة كبرى في قضية شراء البرلمان لـ3 سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه.

وأوضح السادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أن موازنة المجلس للعام المالي 2015 – 2016 تبلغ 775 مليون جنيه تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه منها لشراء الـ3 سيارات على الرغم من أنه كان لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالي لشراء سيارات جديدة.

وتعجب بقوله “هناك سيارات فارهة ومصفحة في البرلمان تم شرائها في عهد رئيس المجلس الأسبق فتحي سرور.. إذاً ما فائدة هذه السيارات الجديدة؟!”.