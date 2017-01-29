توفير احتياطي استراتيجي للسلع التموينية تحسبًا لطقس سيئ بشمال سيناءالأحد، 29 يناير 2017 10:32 م
استعدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء لتوقعات السيول بتوفير احتياطي استراتيجي وتوفير السلع التموينية والغذائية.
وأعلن وكيل وزارة التموين بشمال سيناء فتحي راشد - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن مديرية التموين استعدت بتوفير احتياطي استراتيجي تحسبا لوقوع سيول ، علاوة على توفير السلع التموينية وحصص إضافية من السلع الغذائية ، حيث تم الإنتهاء من صرف الحصص التموينية عن شهر يناير بالكامل ، وتوفير كميات من السلع الغذائية غير المربوطة بالبطاقات التموينية لصرفها عن طريق المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والجمعيات التعاونية.
وأوضح أنه يوجد 466 طنا من السكر كاحتياطي إستراتيجي بخلاف 200 طن لصرفها خلال الشهر المقبل ، إلى جانب 60 طنا من الزيت كإحتياطي إستراتيجي ، بخلاف توفير حصص الدقيق المخصصة للمخابز ودقيق المستودعات المرتبط بالبطاقات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، إلى جانب توفير الدقيق للمناطق المعرضة للسيول بما يكفي شهري يناير وفبراير.
وأضاف وكيل وزارة التموين بشمال سيناء أنه تم توفير احتياطي استراتيجي من كافة الحصص التموينية والسلع الغذائية تحسبا لوقوع السيول ، فضلا عن توفير كميات كبيرة من الوقود من بنزين بجميع أنواعه وسولار وغاز بما يكفي لعدة أيام ، وهناك متابعة لوصول الحصص اليومية بانتظام حتى لا تحدث أية أزمات وللحفاظ على استقرار الأسعار في المحافظة.
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