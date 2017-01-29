حطم منتخب مصر لكرة القدم عقدته التاريخية أمام المغرب بعدما فاز عليه بهدف نظيف في دور الثمانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تقام في الجابون.

وجاء صعود مصر على حساب المغرب ليحمل بعض الأرقام القياسية الرائعة للفراعنة وأبرزها تحطيم العقدة التي طاردت مصر طويلاً أمام أسود الأطلس.

وحقق الفراعنة أول انتصار على المغرب بعد 31 عاماً كاملة حيث كان آخر فوز يوم 27 مارس عام 1986 في نصف نهائي الأمم الأفريقية وهو الفوز الثالث لرفاق محمد صلاح على حساب المغاربة تاريخياً في 22 مواجهة كما أن كهربا هز شباك المغرب لأول مرة منذ هدف طاهر أبوزيد عام 1986.

كما حافظ المنتخب المصري على نظافة شباكه مع حارسه عصام الحضري للمباراة السادسة على التوالي بأمم أفريقيا واستطاع الحضري أن يحافظ على نظافة شباكه تاريخياً بالبطولة القارية للمرة رقم 14.

وتأهل منتخب مصر لدور الأربعة ليواجه بوركينا فاسو في سيناريو مكرر لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998.