فاروق حسني:" مبارك له مشروعات عظيمة .. ولم يفكر في توريث الحكم"الأحد، 29 يناير 2017 09:37 م
قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يفشل في حكم مصر، مشيرًا إلى أنه توجد مشروعات كثيرة تشيد الآن بفضله، ولكن لا أحد يعرف ذلك لأن الإعلام لم يسلط الضوء عليه.
وذكر “حسني”، خلال حواره ببرنامج “على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي “خالد صلاح”، عبر فضائية “النهار 1” اليوم الأحد، أن مبارك قام بعمل الكثير من المشروعات العظيمة مثل مترو الأنفاق، وتطوير طريق القاهرة إسكندرية الذي أصبح منشأة زراعية بفضله، بالإضافة إلى تشييد الطرق والمدن.
وأكد أن مبارك كان لم يفكر أبدًا في توريث الحكم إلى إبنه، وأنه سمع ذلك منه شخصيًا، متابعًا أن خطأ مبارك السياسي الذي أطاح به هو ترك جماعة الإخوان في البلد معتقدًا أن ذلك حرية رأي، والخطأ الآخر عندما جعل أحمد عز صاحب السلطة والكلمة الأخيرة في الإطاحة بالإخوان مرة واحدة.
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