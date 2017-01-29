أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك أنباء عن عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلا ماريام ديسالين، حيث ستعقد خلال زيارة الرئيس لـ العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال في برنامجه “على مسؤليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي غادر مساء اليوم للمشاركة فى القمة الأفريقية حيث يترأس وفد مصر فى أعمال القمة، منوهًا أن الرئيس مهتم بحضور هذه القمة للسنة الثلاثة على التوالي.