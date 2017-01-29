قال النائب خالد يوسف، إنه تم إخلاء سبيله بلاضمان، وليس هناك تحقيقات أخرى في الواقعة، مشيرًا إلى أن العلاج لزوجته.

وتعليقًا على سبب قيامه بحمل “زانكس” الذي يعد من العقاقير المخدرة أثناء سفره إلى باريس، أوضح “يوسف”، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يواجه نقص في توافر “زانكس” بالخارج مثلما يحدث هناك وهذا هو السبب الرئيسي لحمله العقار لزوجته المتواجدة في العاصمة الفرنسية.

وأكد خالد يوسف أنه يدخل المطار من باب المسافرين العاديين دون التحجج بالحصانة، كما أنه يطالب الموظفين بتفتيش حقائبه بصورة طبيعية، مضيفا: هناك مسلسل تشهير بشخصي مستمر لكسر مصداقيتي كنائب وشخصية عامة.