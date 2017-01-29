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إصابة مروان محسن ومغادرة وكوكا بديلاً
مروان محسن

في لقاء الفراعنة والمغرب

إصابة مروان محسن ومغادرة وكوكا بديلاً

الأحد، 29 يناير 2017 09:41 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أجرى المنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر تغييراً إضطرارياً بخروج مروان محسن ونزول أحمد حسن كوكا بديلاً له خلال لقاء دور ربع النهائي بأمم أفريقيا.

وكان مروان محسن قد أصيب في كرة مشتركة بمنتصف الملعب مع لاعب المغرب بوصوفة.

وأجرى كوبر التغيير في الدقيقة 42 من عمر اللقاء .

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