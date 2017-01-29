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صورة.. معروف يوسف يجدد للزمالك موسمين ونصف
معروف يوسف

صورة.. معروف يوسف يجدد للزمالك موسمين ونصف

الأحد، 29 يناير 2017 09:08 م
محيط - أحمد عبد الخالق

جدد معروف يوسف لاعب وسط الزمالك عقده مع النادي رسميا.

ووقع معروف يوسف على عقود تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين ونصف حسبما جاء بالموقع الرسمي للنادي على الإنترنت.

وحضر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة التوقيع وأحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى منصور.

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