اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه الأخير عدد 29 معهدًا من المعاهد الأزهرية، حيث تقدم للاعتماد عدد 33 معهد خلال الفصل الدراسي الأول 2016/ 2017، إضافة إلى قيام الهيئة بزيارة عدد 4 معاهد مؤجلة من العام الدراسي الماضي، تم زياراتها خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس الإدارة أن المعاهد التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الإدارة الأخير موزعة على النحو التالي 21 معهد ابتدائي، 9 معاهد إعدادي، 3 معاهد ثانوية.

من جانبها قالت الدكتورة راجية طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم الأزهري، أن هذه المعاهد موزعة على 22محافظة مصرية، تصدرت محافظتا الدقهلية وأسيوط القائمة بعدد 3 معاهد لكل منها، يليها محافظات: سوهاج وأسوان والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والإسكندرية والفيوم، بعدد معهدين لكل منها، في حين تم اعتماد معهد واحد في المحافظات التالية: الغربية والأقصر والبحر الأحمر وقنا والمنوفية والإسماعيلية والمنيا دمياط والقليوبية وبني سويف والوادي الجديد وبور سعيد والقاهرة .