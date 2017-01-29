أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أنه يهوى السياسة مثل الفن تمامًا ولكن لا يحترفها، كاشفا عن أنه لم يكن مهتم أن يكون وزيرًا للثقافة وأن الوزارة ليست من أحلامه، قائلًا: “الوزارة بتيجي في أي وقت وتمشي”.

وقال في حواره ببرنامج “على هوى مصر”، المذاع على شاشة “النهار 1” اليوم الأحد، إنه ترك الحكومة منذ خمس سنوات وأتى بعده 13 أو 14 وزيرًا، مشددا على أنه تخلى عن الوزارة من أجل عمله، ولا صحة لما قيل أنه أُجبر على ذلك.